Nach Zandvoort-Zank: Hamilton lobt Kollegen Bottas

„Ich bin unglaublich stolz, die letzten fünf Jahre mit Valtteri zusammengearbeitet zu haben“, twittert der siebenfache Formel-1-Weltmeister am Montagabend. „Er war der beste Teamkollege, mit dem ich die Ehre hatte, zusammenzuarbeiten. Deine Schnelligkeit und Ausdauer sind beeindruckend, aber was dich für mich wirklich auszeichnet, ist der Mensch, der du bist. Du bist größer, als du denkst, und ich weiß, dass du eine glänzende Zukunft vor dir hast", so Hamilton.