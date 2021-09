Ansteckender Corona-Fall im Gasthaus Pumpe

Eine hochinfektiöse, an dem Coronavirus erkrankte Person, hat sich in Klagenfurt im „Gasthaus zum Großglockner“, besser bekannt als Gasthaus „Pumpe“ aufgehalten. Das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Klagenfurt richtet daher einen Aufruf an die Öffentlichkeit. Im Bedarfsfall soll man die Hotline 1450 anrufen und seinen Gesundheitszustand beobachten.