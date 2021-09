Deutscher Botschafter in China (54) verstorben

Der deutsche Botschafter in China, Jan Hecker, ist unerwartet gestorben. „Mit tiefer Trauer und Bestürzung haben wir vom plötzlichen Tod des deutschen Botschafters in China erfahren“, teilte das Auswärtige Amt in Berlin auf seiner Website mit. Der 54-Jährige hatte erst Ende August sein Diplomatenamt in Peking angetreten. Zuvor war der Jurist außen- und sicherheitspolitischer Berater von Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel.