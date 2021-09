NÖ: Bürgerprotest gegen geplantes Wohnheim

Vier statt 31 Stellplätze

Wie berichtet, möchte der Bauwerber privates „junges Wohnen“ aufziehen, die Ausstattung sei an Studentenheime angelehnt. Wegen der fehlenden Küchen zähle das Projekt nicht als Wohngebäude, sondern als Wohnheim. Dafür gibt es in der Bauordnung aber keine definierte Zahl an Parkplätzen - der Bedarf sei individuell zu beurteilen.