Ruttensteiner: „Das hätte ich mir nie gedacht!“

Am Ende durfte der ehemalige österreichische U21-Teamchef seinen Emotionen freien Lauf lassen, war aber auch bemüht, keine allzu überzogenen Erwartungen für die kommenden Partien aufkommen zu lassen. „Es ist nur ein Spiel und es sind nur drei Punkte. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken.“ Am Dienstag geht es auswärts gegen den überlegenen Spitzenreiter Dänemark, der in fünf Partien noch keine Punkte abgegeben und keinen Gegentreffer kassiert hat.