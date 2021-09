Franco Fodas Poker führte in die nächste Blamage!

Jeder Schuss ein Treffer - nach diesem Motto ging Israel zu Beginn mit Österreich um. 3:0 nach 33 Minuten, am Ende 5:2 - die nächste Blamage für Rot-Weiß-Rot in Haifa nach dem 2:4 vom 24. März 2019. Der Poker von Teamchef Franco Foda, der die Startelf gegenüber dem Mittwoch-2:0 in Moldawien an fünf Positionen geändert hatte, vor allem aber taktisch einiges umgestellt hatte (hinten wieder mit Dreierkette, vorne nur eine Solospitze), ging somit nicht auf.