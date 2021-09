Foda: „Der Unterschied war einfach die Effizienz“

Franco Foda (ÖFB-Teamchef): „Wir waren eigentlich von Beginn an sehr gut im Spiel, sind aus dem Nichts 1:0 in Rückstand geraten. Wir hatten dann viele Tormöglichkeiten, um in Führung zu gehen. Wir haben aber zu viele Fehler gemacht und wurden ausgekontert, so ist die Niederlage zustandegekommen. Der Gegner war sehr effizient vor dem Tor, wir hatten sehr viele Möglichkeiten. In der Halbzeit haben wir geglaubt, das Spiel noch drehen zu können. Wir haben alles versucht, aber wir waren heute in der Defensive leider Gottes nicht stabil genug. Wenn man gesehen hat, wie wir erste Halbzeit gespielt haben, da war Harmonie, wir haben gut zusammengespielt. Da glaube ich, das liegt nicht am System. Es gibt mehrere Faktoren - kurze Vorbereitung, einige Spieler, die nicht dabei sind - aber wir wollen keine Ausreden suchen. Der Unterschied war einfach die Effizienz vor dem Tor. Nach dem 1:0 haben wir drei, vier Riesenmöglichkeiten gehabt, und dann läuft das Spiel in unsere Richtung. Die Mannschaft hat über 90 Minuten alles versucht. Individuelle Fehler wurden bitter bestraft. Wir haben aber jetzt noch ein Spiel (Schottland am Dienstag in Wien, Anm.) und das werden wir versuchen zu gewinnen.“