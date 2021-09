Ungarn verlängerte „Migrationsnotstand“

Die ungarische Regierung verlängerte den „Migrationsnotstand“ erneut um sechs Monate bis zum 7. März 2022. Das gab das Informationszentrum der Regierung (KTK) am Freitagabend bekannt. Als Begründung für diesen Schritt wurden der wachsende Migrationsdruck an der ungarischen Grenze sowie die wegen der Afghanistan-Krise zu erwartende neue Migrationswelle genannt. Heuer seien an Ungarns Grenze bereits mehr als 60.000 Migranten aufgegriffen worden - dreimal mehr als 2020.