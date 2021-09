„D-Day“: Das passiert, wenn Queen Elizabeth stirbt

Tag 2: Der Sarg wird überstellt

Der Sarg der Königin wird am dritten Tag in den Buckingham-Palast gebracht. Es gibt Transport-Pläne für jeden Ort, an dem sie sterben könnte. Sollte sie in Sandringham die Augen für immer schließen, wird ihr Leichnam mit dem königlichen Zug zum St. Pancras Bahnhof in London gebracht.