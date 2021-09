Von Jesolo aus Bürgermeister

In meinem nächsten Leben werde ich beruflich andere Wege bestreiten, eine politische Karriere anstreben - Bürgermeister von Innsbruck soll es sein. Da verdient man rund 15.000 Euro monatlich und kann den Job - der amtierende Georg Willi macht es aktuell vor - auch vom Strand in Italien aus „schupfen“. Sozusagen vom Liegestuhl aus oder in einer Pizzeria sitzend, bei einer Rucola-Pizza und einem Glas Chianti die Landeshauptstadt regieren. Eigentlich unglaublich, was sich Willi traut und vor allem zutraut.