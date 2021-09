Champions League: Salzburg startet mit Sieg

Ohne die Rekonvaleszenten Dominique Heinrich und Lucas Thaler schrieben Ty Loney mit zwei Powerplay-Treffern (13., 56.), TJ Brennan (23.), Danjo Leonhardt (38.) mit seinem ersten Pflichtspiel-Tor bei den Profis, Thomas Raffl (41.) und Mario Huber (42.) für die Salzburger an, bei denen Torhüter JP Lamoureux früh verletzt ausschied. Nicolas Wieser übernahm für den Routinier. Schon in zwei Tagen verteidigt Salzburg in Polen gegen Jastrzebie die Tabellenführung.