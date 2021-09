Wirbel um „Testpflicht“ bei Besuch des Präsidenten

Entscheidung trifft Veranstalter

Diese Befürchtungen teilt VP-Stadtchef Josef Ramharter nicht: „Die Zahl der Anmeldungen spricht eine andere Sprache.“ Die „Testpflicht“ sei bereits bei der Planung der Veranstaltung festgelegt worden, weil nicht abschätzbar gewesen sei, wie sich die Corona-Lage entwickelt. Und in der Präsidentschaftskanzlei heißt es: „Auch Geimpfte können an Corona erkranken. Wir regen bei Besuchen des Staatsoberhaupts daher Tests an, das ist auch in der Hofburg so.“ Die Entscheidung treffe aber der Veranstalter. Bürgermeister Ramharter: „Der Test dauert nur fünf bis zehn Minuten, das kann doch kein Problem sein.“