Die Caritas in Tirol steht nun unter neuer Führung

Nachdem die Geschicke der Caritas der Diözese Innsbruck über 23 Jahre lang in den Händen von Georg Schärmer lagen, wurde am 1. September das Zepter an Elisabeth Rathgeb übergeben. Am Freitag stellte sich die neue Direktorin der Öffentlichkeit vor. Bischof Hermann Glettler freut sich, dass die Caritas mit ihr „in guten Händen ist“, da sie „eine Chefin ist, die genau weiß, worum es geht“.