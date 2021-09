Ein heißer Fußball-Tanz mit den Weltmeistern

Perfekter Start in die Liga der Weltmeister! Seit 13 Jahren ist der Paldauer Robert Gucher Legionär in Italien - heuer greift der 30-Jährige als Kapitän von AC Pisa, das von einem russischen Milliardär unterstützt wird, zum Aufstieg in die Serie A an. Die Konkurrenz in der zweiten Liga ist allerdings mit den Weltstars Gianluigi Buffon, Fabio Grosso und Filippo Inzaghi gewaltig