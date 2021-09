LIVE, 20.45 Uhr: Deutschland gegen Liechtenstein

Er fällt damit auch für die folgenden Partien gegen Armenien und auf Island aus. „Wir haben genügend Spieler an Bord und können ihn auch ersetzen“, sagte Flick am Mittwoch über Müller. Man wolle kein Risiko eingehen. Für Neuer wird gegen Liechtenstein Bernd Leno von Arsenal im Tor stehen. Am Sonntag gegen Armenien in Stuttgart und drei Tage später gegen Island soll der 35-jährige Neuer wieder einsatzbereit sein.