Italien nur 1:1 bei Weltrekord, Spanien verliert

Europameister Italien kam am Donnerstag in der WM-Qualifikation trotz Weltrekords nicht über ein Heim-1:1 gegen Bulgarien hinaus. Schweden besiegte unterdessen Spanien in Stockholm mit 2:1. Klare Siege feierten in der Gruppe I England (4:0 in Ungarn) und Polen (4:1 gegen Albanien) sowie Belgien (5:2 in Estland).