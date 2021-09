Mallorca: Zwei Deutsche nachts im Meer ertrunken

Die beiden Frauen dürften gemeinsam mit fünf anderen deutschen Touristen gegen 2.30 Uhr in der Nacht schwimmen gegangen sein - und das, obwohl die rote Flagge (sie zeigt ein generelles Badeverbot wegen akuter Gefahrenlagen wie hoher Wellengang oder Wasserverschmutzung an, Anm.) wehte. Das Meer sei zu diesem Zeitpunkt von einem Sturm aufgewühlt gewesen und es habe einen starken Wellengang gegeben, so die Behörden.