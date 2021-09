Arbeitsminister Kocher in Autounfall verwickelt

Beträchtlicher Schaden am Ministerauto

Die 28-jährige Generalsekretärin, die im Fond des Wagens saß, wurde leicht verletzt. Sie wurde zur genaueren Untersuchung ins Spital gebracht. Minister Kocher sowie dessen Pressesprecher blieben unverletzt. Der Schaden am Ministerauto ist beträchtlich, an eine Weiterfahrt mit der Limousine war nicht mehr zu denken.