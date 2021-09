Caritas muss elf Gruppen ohne Pädagoginnen führen

„Es genügt nicht, den Ausbau des Angebots in Oberösterreich voranzutreiben, so wichtig das auch ist. Wenn die Arbeitsbedingungen nicht verbessert werden, gibt es dafür nicht ausreichend Personal“, schlägt Caritas-Geschäftsführerin Edith Bürgler-Scheubmayr vor dem am Montag beginnenden neuen Kindergartenjahr Alarm. Heuer müssen erstmals elf der 1059 Gruppen in den 350 kirchlichen Betreuungseinrichtungen ohne Elementarpädagoginnen loslegen. „Im Lauf des Jahres wird sich die Situation etwa durch Schwangerschaften noch verschlechtern“, so Bürgler-Scheubmayr.