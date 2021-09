Ekaterina Mucha: Strahlend schön mit 44

Eine Dame gibt ihr Alter nicht preis, sagt man, doch Society-Lady Ekaterina Mucha hat damit kein Problem. Sie lud ihre VIP-Freunde in die Wiener Innenstadt ein, um eine glamouröse Party in Weiß zu feiern. Mit welchen Geschenken man die gebürtige Russin noch überraschen kann und was das Geheimnis ihrer langjährigen Ehe ist? Adabei- TV war dabei und hat nachgefragt!