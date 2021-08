Ronaldo ein „Schnäppchen“ - Juve findet Ersatz!

Ronaldo unterschrieb im Old Trafford einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr. „Manchester United ist ein Klub, der immer einen besonderen Platz in meinem Herzen hatte, und ich bin überwältigt von all den Nachrichten, die ich seit der Ankündigung am Freitag erhalten habe“, sagte er Angreifer. Er stößt nach den WM-Qualifikationsspielen mit Portugal zum Team.