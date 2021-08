„Falsche Polizisten“: Betrug verhindert

Gegen 12 Uhr wurde die 56-jährige Grazerin am heutigen Montag von einem unbekannten Mann mit unbekannter Nummer am Festnetz kontaktiert. Dabei gab sich der Mann in hochdeutschem Dialekt als „Kommissar vom Kriminalreferat Karlauergürtel“ aus. In der Folge teilte er der Frau mit, dass es in der jüngsten Vergangenheit zu mehreren Raubüberfällen in ihrer Gegend gekommen sei und sich bereits zwei Täter in Haft befinden würden. Letztlich wies der Mann die 56-Jährige an, ihr gesamtes Ersparnis zum Schutz des Vermögens bei der Bank zu beheben und einen Teil zu Hause zu verstecken. Den restlichen Teil würde der Mann selbst abholen kommen. Die 56-Jährige äußerte jedoch ihre Zweifel, beendete das Telefonat und alarmierte die Polizei.