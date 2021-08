Grüner kritisiert Fliegen - außer an den Strand

Also was jetzt? Fliegen gut oder fliegen böse? „Ich habe das eher als Traumdestinationen verstanden. Wo man gerne wäre, wenn man die Augen schließt“, so der grüne Politiker. Komplett will er das Fliegen nicht verbieten, nur jene Strecken innerhalb Österreichs. Reichelt weiter: „Ich zeige nicht auf die Leute, eher auf die Politik und sage: ,Macht etwas, damit die Menschen auf andere Verkehrsformen umsteigen.‘“