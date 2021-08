Rennen in Spa: „Formel 1 hat ganze Welt verarscht“

Bei Krone oder Kasperl steht an diesem Montag ganz klar das Formel 1-Rennen in Spa im Fokus. Dauerregen macht einen Start zunächst nicht möglich, am Ende tuckern alle Piloten dem Safety-Car hinterher und das Rennen wird nach einigen Runden abgebrochen. Der Sportchef der Kronen Zeitung spricht dann Tacheles im Gespräch mit Martin Grasl: „Die Formel 1 hat die ganze Welt verarscht“, zeigt Peter Frauneder kein Verständnis. Aufregend sind aber auch die Last-Minute-Transfers in diesem Sommer, die bevorstehenden richtungsweisenden „Schicksalsspiele“ des österreichischen Nationalteams in der WM-Quali, der Start der US Open sowie der zweite Medaillengewinn bei den Paralympischen Spielen in Tokio.