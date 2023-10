Lionel Messi: Die Angst vor Richard Windbichler

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“. Diesmal Themen in der Sendung bei Michael Fally und Florian Gröger: Österreichs Fußball-Nationalteam, Ralf Rangnicks Einreise-Posse nach Aserbaidschan, Marco Rossis erstes Tor in der NHL, Sebastian Ofners Frisur samt Erstrundenerfolg und - ganz am Ende der Sendung - Lionel Messis „Angst“ vor ÖFB-Legionär Richard Windbichler.