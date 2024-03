Causa Horner „muss irgendwann vom Tisch sein!“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“. Diesmal Themen in der Sendung bei Michael Fally und Peter Moizi: der Kampf um die Top 6 in der Bundesliga, Jan Hörls Sieg in Lahti, Manuel Fellers Kampf um die Slalom-Kristallkugel, die Podestplätze von Conny Hütter und Mirjam Puchner und natürlich die Causa Horner bei Red Bull. „Die muss auch einmal vom Tisch sein“, sagt Moizi.