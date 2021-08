Flugpolizei jagte Einbrecher aus der Luft

Auf wertvolle Werkzeuge hatte es ein Profikrimineller aus Rumänien abgesehen. Tagsüber kundschaftete der Mann einen Baumarkt in Vösendorf aus und machte sich Notizen. In der Nacht wollte er dann wiederkommen, um die Beute zu holen. Was der Kriminaltourist allerdings nicht bemerkte, war, dass sich ein Ladendetektiv längst an seine Fersen geheftet hatte. Nachdem der Verdächtige den Baumarkt verlassen hatte, alarmierte der Security seine Vorgesetzten und die Exekutive.