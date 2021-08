Hartberg droht ein Abgang von „Zaubermaus“ Horvath

„Sascha hat Angebote“, weiß Trainer Kurt Russ. Rapid und der LASK sollen Interesse zeigen. Auch das Ausland soll den ehemaligen Dresden-Legionär wieder locken. Russ rechnet nicht damit, dass Spielmacher Horvath in Hartberg bleibt: „Sascha hat eine Ausstiegsklausel. Ich denke nicht, dass er zu halten sein wird. Aber ich bin es in meiner Karriere gewohnt, dass ich gute Spieler verliere. Und wir können keinem nachweinen, müssen eben Alternativen suchen und das werden wir tun“, sagte der Hartberg-Coach. Es wäre der vierte namhafte Abgang in kurzer Zeit. Schon Rajko Rep, Florian Flecker und Bakary Nimaga verlor Russ in diesem Sommer...