Nach Wasserschaden: Strom-Gefahr in Tierarztpraxis

Bereits seit neun Wochen ist die Praxis in einem Gemeindebau der Tierärztin Susanna Geis in Simmering geschlossen. Der Grund: ein kaputter Wasserschlauch in der Wohnung darüber. „Es ist alles unbenutzbar, die kaputte Elektrik ist jetzt zur Gefahr geworden“, schildert sie. Von Wiener Wohnen kommt nur langsam Hilfe.