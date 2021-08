Echtes Abenteuer für ein Feuerwehr-Quartett

„Drei Ruperts“ und Conny Unger gehen an die Grenzen

Als Berufsfeuerwehrmann muss man körperliche Fitness mitbringen. Doch der Dolomitenmann bringt die „drei Ruperts“ und Conny Unger an die Grenzen. „Unser Mountainbiker Schnöll trainiert 16 Stunden pro Woche“, betont Riedl. Die Bewerbszeit wird bei etwa fünf Stunden liegen, die Platzierung ist dabei eher peripher. Heuer werden coronabedingt nur 100 Teams zugelassen, aufgeteilt in Profis und Amateure. Für Salzburgs Floriani geht es darum, gut durchzukommen. „Mit den Profis werden wir nicht mithalten können“, weiß Schnöll, der mit seiner Truppe die Strecken in Lienz schon begutachtete.