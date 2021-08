Alko-Lenker geriet auf Gegenfahrbahn: 3 Verletzte

Schon wieder ein Alko-Unfall in der Steiermark, dieses Mal in Leitring (Bezirk Leibnitz): Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr war ein 42-Jähriger auf der B 67 in Fahrtrichtung Süden unterwegs. Aus unbekannter Ursache geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto, gelenkt von einem 26-Jährigen aus dem Bezirk Voitsberg.



Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Auto des 42-Jährigen gegen eine Straßenlaterne geschleudert. Der 42-Jährige, der 26-Jährige und seine 25-jährige Beifahrerin aus dem Bezirk Leibnitz wurden leicht verletzt.