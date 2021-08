Migranten unter Planen auf Güterzug versteckt

Einsatz der deutschen Bundespolizei am Rangierbahnhof Laim in München am Dienstag! Drei Türken (16, 18 und 20 Jahre alt) und ein Mann aus dem Jemen (37) waren illegal auf einem Güterzug aus Italien kommend nach Deutschland eingereist. Das Quartett gab zu Protokoll, dass seine Migrationsroute über die Türkei, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Kroatien und Slowenien nach Italien führte. Danach über den Brenner via Österreich in die bayerische Landeshauptstadt.