In zwei Hallen wäre der Badespaß machbar

Nach der Schließung des Bades in der Gasometergasse soll in einer Messehalle im nächsten halben Jahr ein Schwimmbad gebaut werden. Noch ist nicht klar, ob in Halle 5 oder Halle 2. Bernhard Erler, Messe-Geschäftsführer: „Wir haben 30.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche und geben für ein paar Jahre fünf Prozent der Fläche ab. Das ist durchaus machbar.“