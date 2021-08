Großbritannien denkt Impfungen in den Schulen an

Frankreich plant Impfkampagne für Schüler

Eine große Impfkampagne für seine Schüler plant auch Frankreich. Am Mittwoch legten Bildungsminister Jean-Michel Blanquer und Gesundheitsminister Olivier Véran einen Plan vor, der vorsieht, nach den Sommerferien in Gymnasien und Gesamtschulen so viele Schüler so schnell wie möglich zu impfen. Alle Kinder ab zwölf Jahren sollten spätestens zu Unterrichtsbeginn Anfang September ein Impfangebot erhalten.