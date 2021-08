Spendlhofer ist gekommen, um diesmal zu bleiben

Die erste Saison bei Ascoli war für Lukas Spendlhofer, gelinde gesagt, durchwachsen: Zuerst Stammspieler, danach Tribünengast. Dazwischen zwei Trainerwechsel. Woraufhin der ehemalige Sturm-Profi in Israel sein (Spiel)-Glück suchte. Das zweite Jahr beim italienischen Zweitligisten soll nun besser werden, der 28-Jährige sprüht vor Optimismus. „Vor dem Trainingsstart hat’s Gespräche mit den Verantwortlichen gegeben. Sowohl der neue Sportdirektor, der mich noch aus meiner Zeit im Nachwuchs von Inter Mailand kennt, als auch der Trainer haben sich für meinen Verbleib ausgesprochen.“



„Ein schönes Zeichen“

Im Cup gegen Udinese (1:3 ) und beim Ligaauftakt am Sonntag gegen Cosenza (1:0) spielte Spendlhofer allerdings keine einzige Minute. „Ich war in der Vorbereitung leider längere Zeit angeschlagen, wegen einer Knöchelverletzung konnte ich erst zehn Tage vorm Start ins Mannschaftstraining einsteigen. Dennoch bin ich im Kader gestanden. Ein schönes Zeichen, das mich sehr gefreut hat.“ Im September geht’s für den Legionär und Gattin Jacky kurz heim nach Graz: Das zweite Kind kommt zur Welt..