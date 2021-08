Millionenpläne mit Wasserstoff doch noch real

2020 leicht im Plus

Trotz Halbierung der Fahrgastzahl auf 1,4 Millionen erzielten die Zillertaler Verkehrsbetriebe 2020 ein Plus von 440.900 Euro – allerdings auch dank eines Liegenschaftstausches. Zum sechsten Mal in Folge gab es damit schwarze Zahlen, betont der kaufmännische Direktor Wolfgang Stöhr.