Mehr Kontrolle für Bitcoin & Co.

Dazu gehört, dass Spekulation mit Kryptos ähnlich wie bei den Aktien besteuert wird. Das werde in Österreich bereits geprüft. In der EU sollen anonyme Krypto-Geldbörsen („Wallets“) untersagt werden. Dann könnten alle Transfers etwa von Bitcoins nachverfolgt werden. Die Anbieter von Diensten müssen ihre Kunden dann so wie die Banken identifizieren. Für die Kontrolle will die EU bis 2024 eine eigene Geldwäschebekämpfungsbehörde einrichten.