Hunderte Ausländer irrtümlich zu Fest eingeladen

Ewiges Warten bei MA 35: „Es ist eine Katastrophe"

Die Kritik war zuletzt aber wieder aufgeflammt. Ein Bericht der „Krone“, wonach das Telefon bei externen Anrufen nicht mehr abgehoben werde, sorgten hier etwa für Aufsehen. Die Wiener FPÖ will nun im Gemeinderat erfragen, was es mit „Einbürgerungsfesten“ der MA 35 generell auf sich hat. Man wolle wissen, wie viele solcher „Migrantenpartys“ in den vergangenen Jahren stattgefunden und wie viel diese den Steuerzahlern gekostet hätten, kündigte Klubchef Maximilian Krauss an. „Offensichtlich handelt es sich hier um eine weitere sinnlose Geldverschwendung“, mutmaßte er.