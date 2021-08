Pkw krachte in Hard gegen Reisebus

Einen ordentlichen Knall gab es am Sonntag um 14.40 Uhr in Hard. Ein deutscher Reisebus war zu diesem Zeitpunkt gerade auf der Hofsteigstraße in Richtung Lauterach unterwegs, als diesem ein Pkw entgegenkam. Aus bislang ungeklärter Ursache lenkte der Autofahrer sein Gefährt plötzlich auf die Gegenfahrbahn, der Bus hatte keine Chance mehr auszuweichen und krachte mit voller Wucht gegen den Pkw.