Deutsche Grüne wollen 1 Mrd. für Lastenfahrräder

Als Alternative zum Auto haben Lastenfahrräder in größeren Städten in den letzten Jahren tatsächlich immer mehr an Bedeutung gewonnen und auch am Land sieht man sie immer häufiger. „Saubere Mobilität gibt es nicht zum Nulltarif“, sagte etwa der grüne Bundestagsabgeordnete Sven-Christian Kindler. Eine neue Bundesregierung müsse ab dem Herbst mehr Geld für die Verkehrswende in die Hand nehmen.