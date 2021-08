Pilot musste mit Heißluftballon auf B 54 notlanden

Spektakuläre Notlandung Samstagabend auf der B54, der Wechsel Straße, in Greinbach in der Oststeiermark: Der Pilot eines Heißluftballons mit zwei Passagieren an Bord hatte nicht mehr genug Auftrieb. Eine Polizeistreife bemerkte die missliche Lage und sperrte sofort beide Fahrstreifen. So konnte der 33-Jährige auf der Bundesstraße aufsetzen und perfekt auf einer Wiese landen. Verletzt wurde niemand.