Minuten unter Wasser: Frau in Klamm fast ertrunken

Dramatischer Zwischenfall am Samstag im Tiroler Unterland: Eine 25-jährige Einheimische ist in der Tiefenbachklamm beim „Tubing“ mit ihrem Schlauchreifen gekentert und blieb in der Brandenberger Ache zwischen zwei Steinen stecken. Die Frau wurde minutenlang unter Wasser gedrückt, ehe sie von ihren Begleitern gerettet werden konnte.