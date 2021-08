Negativlauf! St. Pölten unterliegt auch dem FAC

Nach vorne agierten die Niederösterreicher oftmals auch zu ungenau und umständlich. Defensiv kamen zu Unachtsamkeiten auch harte Schiedsrichter-Entscheidungen - wie in der 79. Minute, als eine Attacke von Bernd Gschweidl im Strafraum zum Elfmeter führte. Den verwandelte Anthony Schmid sicher, der FAC feierte damit den dritten Sieg in Folge. St. Pölten liegt in der Tabelle weiter an drittletzter Stelle auf Platz 14.