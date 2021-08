Horrorverletzung zwingt Stückler zum Karriereende

„Das war’s mit meiner Karriere, ich darf mich aber nicht beschweren, ich war in den 22 Jahren, in denen ich Kampfmannschaft gespielt habe, nie ernsthaft verletzt“, sieht der gebürtige Kärntner die Situation gelassen. In diesen fehlte der 41-Jährige in nur sechs Spielen aufgrund einer Verletzung.