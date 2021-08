Sensationsfund: Weltkriegsrätsel endlich gelöst

Mithilfe der österreichischen Botschaft in Washington und von Markus Reisner, Historiker der Militärakademie, konnten die sterblichen Überreste endlich geborgen und zur Analyse in die USA geschickt werden. Diese ergab: Bei den in einem Grab gefundenen, perfekt konservierten Überresten handelt es sich tatsächlich um Lieutenant Henry Mitchell. Sogar seine Armbanduhr war, weil ihn ein Unbekannter im Waldboden bestattete, noch gut in Schuss.