Eliteliga: Wer stürzt Liga-Primus Admira Dornbirn?

Nach der heutigen Runde in der englischen Eliteliga-Woche wird es höchstwahrscheinlich einen neuen Tabellenführer geben. Denn der derzeitige Erste - die Dornbirner Admira - hat spielfrei. Feuer frei heißt es also für den Dornbirner SV (in Hohenems), den SC Röthis (beim FC Rotenberg) und den FC Wolfurt (in Egg), denn diese drei Teams könnten sich mit Auswärtssiegen - zumindest kurzfristig - den Platz an der Sonne sichern.