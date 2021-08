Militärflugzeug bei Testflug abgestürzt - 3 Tote

Ein neu in Russland entwickeltes Militärflugzeug ist bei einem Testflug in der Nähe der russischen Hauptstadt Moskau abgestürzt. In einem Triebwerk der Maschine vom Typ Iljuschin Il-112B sei Feuer ausgebrochen. Zwei Testpiloten und ein Ingenieur überlebten den Absturz am Dienstag nicht.