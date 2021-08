Dritte Corona-Impfung nur mit Pfizer und Moderna

Mückstein wirbt erneut für Corona-Impfung

Für die dritte Gruppe der 12- bis 18-Jährigen wird vorerst noch keine Auffrischung empfohlen. Hier ist die Impfung aber ohnehin erst Ende Mai angelaufen. Mückstein rührte am Dienstag auch ein weiteres Mal die Werbetrommel für die Corona-Schutzimpfung: „Ebenso wichtig, wie die zeitgerechte Verabreichung eines dritten Stichs ist jedoch, dass all jene, die noch nicht geimpft sind, sich einen ersten Stich holen“, so der Gesundheitsminister in einer Aussendung.