Facebook-Seekabel 2Africa um neue Länder erweitert

Vermessungsaktivitäten großteils abgeschlossen

Der Großteil der Vermessungsaktivitäten unter Wasser sei nun abgeschlossen, hieß es in einer Mitteilung des Projekts vom Montag. ASN habe mit der Herstellung der Kabel- und Repeater in seinen Werken in Calais und Greenwich begonnen, um die ersten Segmente im Jahr 2022 bereitzustellen. Voraussichtlich Ende 2023 werde das Kabel „live“ gehen.