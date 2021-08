Tiroler Ökologe untersucht Auswirkungen auf Seen

Die dem Klimawandel geschuldeten Hitzewellen seien mittlerweile so stark, dass sie auch auf Seen im Alpenvorland auswirkten, berichtete der Ökologe im Gespräch mit der APA: „Ein Stressfaktor - nicht nur für den Wasserfloh, sondern für das gesamte Ökosystem“. Schließlich müsse man den See in seiner Gesamtheit betrachten. Die Krebstierchen dienen etwa Insekten und Fischen als Nahrung, gleichzeitig filtern sie Algen und Bakterien aus dem Wasser. In bisher durchgeführten Untersuchungen habe sich bereits gezeigt, dass die vor allem in den 1980er-Jahren stattgefundene Überdüngung von Gewässern zu genetischen Veränderungen der Tiere geführt habe. „Jetzt wollen wir untersuchen, wie diese veränderten Wasserflöhe auf einen weiteren Stressfaktor - in unserem Fall Hitzewellen - reagieren“, beschrieb der Experte den „multiplen Stressor-Ansatz“.